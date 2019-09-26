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09:30 26.09.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Патриоты Украины и воины АТО против продажи земли иностранцам"

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В четверг, 26 сентября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Патриоты Украины и воины АТО против продажи земли иностранцам". Участники: экс-командир разведки полка "Азов", спикер партии "Национальный Корпус" Сергей Коротких; мэр оккупированного города Александровска (Луганская обл.), ветеран АТО Николай Греков; украинский диссидент, политзаключенный, боец батальона "Айдар" Иван Макар; лидер движения "Традиция и Порядок" Богдан Ходаковский; директор предприятия "Жемчужина Подолья" (Киевская обл.) Сергей Иващук; директор ЧСП "Пискивське" (Черниговская обл.) Валерий Колоша; директор ООО "Рассвет" (Херсонская обл.) Сергей Максименко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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