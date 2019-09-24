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11:42 24.09.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Генпрокуратура готовит экстрадицию в Россию чеченца Илаева, которого ждут пытки"

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Во вторник, 24 сентября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Генпрокуратура готовит экстрадицию в Россию чеченца Илаева, которого ждут пытки" о ситуации Амхада Илаева, который десять лет прожил в Украине. Участники: адвокат А.Илаева Иван Ангелин, члены семьи Илаева, председатель благотворительно-правозащитной ассоциации VAYFOND (Швеция) Мансур Садулаев (по скайпу), председатель ОО "Ассоциация мусульман-беженцев "Азан" Анвар Деркач, руководитель программ Харьковской правозащитной группы Борис Захаров (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (073) 154-91-36.

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