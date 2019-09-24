Трансляция пресс-конференции на тему "Общественность против "кошельков" Луценко в обновленной Генпрокуратуре"

Во вторник, 24 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Общественность против "кошельков" Луценко в обновленной Генпрокуратуре". Участники: председатель ВОО "Украинская Координационный Совет" Андрей Хома; руководитель юридического отдела ОО "Антикоррупционное бюро в Украине" Алексей Хохлюк; председатель ОО "Территориальная община города Киева" Игорь Куриленко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.