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08:19 22.09.2019

Рэперша Alyona Alyona получила немецкую награду Anchor award как лучший новый артист

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Рэперша Alyona Alyona получила немецкую награду Anchor award как лучший новый артист

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona обошла пять конкурентов из Европы и Китая и получила в Германии международную награду Anchor award, которую ежегодно присуждают наиболее многообещающему новому артисту. Сообщение о победе Алены появилось на официальной Facebook-странице награды.

Рэпершу отметили за "массивный, динамичный драйв, поставленный на темные, качающие ритмы" и за популярность, которой она всего за год с начала карьеры добилась в мире.

Кроме Алены Савраненко на музыкальную премию претендовали британская R & B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и девичий инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

Alyona Alyona, экс-воспитательница в детском саду, заявила о себе в октябре 2018 клипом на трек "Рыбки", который стал вирусным, сообщает ua.112. 12 ноября был опубликован черно-белый клип "Головы", который собрал миллион просмотров всего за месяц. Весной рэперша выпустила свой дебютный альбом "Пушка". А уже в мае вошла в список 15 лучших новых исполнителей Европы по версии издания The New York Times.

"Alyona Alyona, одна из немногих украинских рэперов, которая молниеносно читает рэп, и при этом не использует нецензурной лексики. Ее первый хит "Рыбки" был якобы о рыбе, хотя это метафора о молодых женщинах, которые чувствуют себя не в своей тарелке", - пишет издание.

"Мне очень нравится время, в котором я живу, потому что гораздо больше стало женщин в хип-хопе. Их рэп стал качовей, а тематика - ближе к людям: читают не только о любви или о чем-то грустном. Больше вайба, больше настроения.Сейчас расцвет женского рэпа, и это классно", - говорит реперша.

Теги: #alyona_alyona #награда #рэпер
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