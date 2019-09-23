Трансляция пресс-конференции на тему "Диалог между актером и цифровым аватаром. Как ИТ-технологии преображают современный театр"

В понедельник, 23 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Диалог между актером и цифровым аватаром. Как ИТ-технологии преображают современный театр". Участники: французский режиссер и педагог Жорж Ганьоре, который сегодня проводит в Украине серию мастер-классов для профессионалов и студентов; инициатор и куратор программы "Театральное окно в Европу" Дмитрий Терновой; актер digital-спектакля "Тень" Павел Чирва; переводчик и технический ассистент режиссера Анастасия Терновая (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (097) 668-49-08 (Дмитрий).