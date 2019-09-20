Спасатели ликвидировали ночной пожар в военном госпитале Луцка, эвакуирован 91 человек

Спасатели в ночь на пятницу ликвидировали пожар на крыше Луцкого гарнизонного военного госпиталя, из здания был эвакуирован 91 человек, сообщили в Министерстве внутренних дел.

По сообщению правоохранителей, информация о пожаре в Луцком гарнизонном военном госпитале, расположенном на улице Сенатора Левчановской поступила 20 сентября в 2:25. В 2:36 к месту вызова прибыли спасатели двадцать пятой Государственной пожарно-спасательной части Луцка.

"По внешним признакам установлено, что пожаром охвачена кровля больничного корпуса. Площадь пожара составляла около 500 кв. м. Был объявлен 3-й номер вызова, по которыму на месте происшествия сосредоточены 12 единиц пожарно-спасательной техники из всех трех подразделений службы "101" областного ценра, также 6-й ДПРЧ г.Киверцы и 3-й ГПРЧ г.Рожище, оперативно координационный центр Управления ГСЧС в Волынской области", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу утром.

Подчеркивается, что оперативно была проведена эвакуация пациентов и персонала госпиталя.

"В общем персоналом и спасателями эвакуировано 91 человек, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя. Пациенты госпиталя размещены в Луцкой городской клинической больнице. Пострадавших от пожара нет", – добавили в министерстве.

В 3:12 пожар локализован, в 5:00 ликвидирован. Продолжается разбор конструкций.

Причина пожара устанавливается.