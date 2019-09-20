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07:09 20.09.2019

Boeing впервые показала новейший истребитель F-15ЕХ для ВВС США

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Boeing впервые показала новейший истребитель F-15ЕХ для ВВС США

F-15EX является самым экономичным, быстрым, хорошо вооруженным и передовым решением из когда-либо созданных инженерами и конструкторами компании, сообщают представители компании Boeing.  Новый боевой самолет будет оснащен самым быстрым и высокопроизводительным в мире бортовым компьютером, продвинутой системой управления полетом для эффективного расхода топлива и лучшего маневрирования и передовым электронным радаром, позволяющим засечь цели на очень большом расстоянии.

Согласно официальным данным, истребитель будет иметь 12 точек для подвески и крепления ракет класса "воздух-воздух" и 15 точек для оружия класса "воздух-земля". Таким образом, F-15EX станет одним из самых хорошо вооруженных истребителей в мире на данный момент.

F-15EX Boeing обеспечивает большую полезную нагрузку, мощность и дальность полета, чем любой истребитель в своем классе, — заявили представители Boeing. Усовершенствованная архитектура F-15 облегчает интеграцию нового оружия, созданного на базе новейших систем вооружения.

Стоит заметить, что в качестве "основы" при разработке F-15EX использовался далеко не новый и передовой истребитель McDonnell Douglas F-15 Eagle. От McDonnell Douglas F-15 Eagle взят "каркас", который являлся крайне удобным и позволял легко устанавливать и менять модули, оборудование и вооружение. При этом в отличие от предшественника, F-15EX имеет куда большую маневренность, расширенный боезапас и улучшенный комплекс решений по снижению радиолокационной видимости. 

Министерство обороны США совместно с ВВС США и при поддержке Комитета Сената по государственным ассигнованиям выделил 992,4 миллиона долларов для постановки на вооружение 8 истребителей F-15EX, 2 из которых уже готовы к эксплуатации и проходят серию испытательных полетов. 

Boeing рассчитывает на интерес к F-15EX не только со стороны ВВС США, но и со стороны иностранных заказчиков, которые, согласно некоторым данным, должны будут закупать дополнительно порядка 24 боевых истребителей в год.

Теги: #истребитель #впс_сша #boeing
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