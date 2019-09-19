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14:44 19.09.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Нет!" продаже сельскохозяйственных украинских земель кому-либо"

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В пятницу, 20 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему: "Нет!" продаже сельскохозяйственных украинских земель кому-либо".

Участники: академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины, член Наблюдательного совета Украинского института анализа и менеджмента политики Анатолий Пешко; эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Николай Спиридонов; президент Украинской Ассоциации профессионалов безопасности Сергей Шабовта (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (098) 303-11-11 (Елена).

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