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06:47 17.09.2019

В Киеве произошел пожар в парке Дружбы народов

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В столичном парке Дружбы народов вечером 16 сентября вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Прямо сейчас вижу с балкона, как в парке Дружбы народов, начинается мощный пожар, а судя по серьезному ветру, который сейчас гуляет вдоль Днепра, этот пожар может перекинуться на всю территорию парка", - отметил он. На опубликованном видео видно мощное пламя. По словам Туки, "за 5 минут наблюдения, пока горит сигарета, зарево увеличилась вдвое из-за ветра!"

Экс-чиновник вызвал пожарных.

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