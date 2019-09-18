В среду, 18 сентября, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на "Тарифный коллапс - главная угроза нового отопительного сезона": будут представлены данные о том, какой ущерб газораспределительной системе наносят неадекватные тарифы на транспортировку газа, и какие угрозы в этой связи возникли для отопительного периода 2019/2020. Участники: глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов, глава правления АО "Кременчукгаз" Богдан Оксененко, технический директор АО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская, финансовый директор АО "Винницагаз" Сергей Кибитлевский, финансовый директор АО "Ивано-Франковскгаз" Дмитрий Горбатюк, финансовый директор АО "Одессагаз" Денис Якубовский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067) 625-75-88.