Во вторник, 17 сентября, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как украинцы оценивают услуги газо-, энерго- и теплоснабжения. Результаты социологического исследования". КМИС обнародует результаты первого в Украине опроса потребителей энергетических услуг, проведенного по заказу Региональной газовой компании и совместно с компанией РГК "Контакт-Центр". Участники: научный сотрудник Киевского международного института социологии Александр Дышлевый, научный сотрудник Киевского международного института Алексей Лиштва, вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Виктор Меркушев, руководитель Центра обслуживания клиентов АО "Киевоблгаз" Денис Слабухин, руководитель Управления клиентского сервиса АО "Днепропетровскгаз" Алина Левкович (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067) 625-75-88.