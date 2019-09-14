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20:19 14.09.2019

Увеличилось число жертв наводнения в Испании (ВИДЕО)

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Увеличилось число жертв наводнения в Испании (ВИДЕО)

Как минимум пять человек погибли из-за наводнения на юго-востоке Испании, сообщила в субботу BBC News. Ранее сообщалось о четырех жертвах.

Трое погибли в автомобилях, снесенных водой. Один застрял затопленном автомобильном туннеле, еще один погиб недалеко от своего дома в деревне Редован в Валенсии.

Около трех с половиной тысяч человек пришлось эвакуировать. Наводнение вознило после сильных ливней, прошедших в четверг и пятницу. Оно затронуло регионы Валенсия, Мурсия и восточную часть Андалусии.

В результате бедствия закрылись два международных аэропорта, парализовано движение по железной дороге, в школах отменили занятия.

Метеорологи пока не собираются отменять режим повышенной опасности.

Теги: #испания #наводнение
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