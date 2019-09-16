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10:52 16.09.2019

Успешное окончание первого этапа проекта #ВплавьДнепр: спортсмен преодолел Днепр от границы с Беларусью до Херсона, проплыв 1000 км

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В понедельник, 16 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Успешное окончание первого этапа проекта #ВплавьДнепр. Впервые спортсмен вплавь преодолел Днепр от границы с Беларусью до Херсона, проплыв 1000 км. Награждение от Книги Рекордов. Дальнейшие планы". Команда проекта #ВплавьДнепр расскажет о трудностях в процессе реализации рекордного заплыва, поделится планами на будущее, произойдет награждение рекордсмена. Участники: пловец-рекордсмен Михаил Романишин, эксперт Национального Реестра Рекордов Украины Виталий Зорин, участник проекта (лодка сопровождения) Андрей Яремов, организатор проекта #ВплавьДнепр Максим Уракин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 232-00-42.

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