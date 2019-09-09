Как Кабмину сэкономить 120 млрд грн в год. Быстрые победы для Украины в инфраструктуре: УЗ, авто, море, река, дороги, авиа

В понедельник, 9 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как Кабмину сэкономить 120 млрд грн в год. Быстрые победы для Украины в инфраструктуре: УЗ, авто, море, река, дороги, авиа". Участники: директор программы "Инфраструктура будущего" аналитического центра "Украинский институт будущего", председатель ОО "Инфраструктурный совет" Владимир Шульмейстр; президент Ассоциации международных перевозчиков Украины Леонид Костюченко; вице-президент Морской палаты Украины Вячеслав Кисловский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по электронной почте taia_alieksieieva@uifuture.org. Дополнительная информация по тел. (063) 586-02-15 (Таисия Алексеева, аналитический центр "Украинский институт будущего").