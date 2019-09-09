Видео

10:25 09.09.2019

Как Кабмину сэкономить 120 млрд грн в год. Быстрые победы для Украины в инфраструктуре: УЗ, авто, море, река, дороги, авиа

1 мин читать

В понедельник, 9 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как Кабмину сэкономить 120 млрд грн в год. Быстрые победы для Украины в инфраструктуре: УЗ, авто, море, река, дороги, авиа". Участники: директор программы "Инфраструктура будущего" аналитического центра "Украинский институт будущего", председатель ОО "Инфраструктурный совет" Владимир Шульмейстр; президент Ассоциации международных перевозчиков Украины Леонид Костюченко; вице-президент Морской палаты Украины Вячеслав Кисловский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по электронной почте taia_alieksieieva@uifuture.org. Дополнительная информация по тел. (063) 586-02-15 (Таисия Алексеева, аналитический центр "Украинский институт будущего").

 

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Индия запустила ракету с луноходом

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

ПОСЛЕДНЕЕ

Реформа СБУ: презентация законопроекта о ликвидации департаментов в сфере борьбы с коррупцией и защиты экономики

Парламент может работать лучше - "Голос" предлагает законодательные изменения в работу Верховной Рады Украины

Обсуждение петиции о запрете антибиотиков в сельском хозяйстве, инициированной брендом EPIKUR

Французский пилот "Формулы-2" Юбер погиб во время гонки в Бельгии

Во Флориде запасаются водой, продуктами и топливом в ожидании урагана "Дориан"

Херсонский нефтеперевалочный комплекс: АРМА должна провести прозрачный и законный конкурс

Трансляция пресс-конференции о создании электронного помощника – чат-бота для народных депутатов Верховной Рады Украины нового созыва

Евгений Уткин приглашает президента В.Зеленского на фестиваль Bouquet Kyiv Stage

Трансляция пресс-конференции на тему "Чемпионат Украины по инвестициям: победители, участники и урок"

Китай показал атаку танков при поддержке дронов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА