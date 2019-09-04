Видео

10:12 04.09.2019

Обсуждение петиции о запрете антибиотиков в сельском хозяйстве, инициированной брендом EPIKUR

1 мин читать
Обсуждение петиции о запрете антибиотиков в сельском хозяйстве, инициированной брендом EPIKUR

            В среду, 4 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" состоится пресс-конференция на тему "Обсуждение петиции о запрете антибиотиков в сельском хозяйстве, инициированной брендом EPIKUR". Участники: управляющий акционер EPIKUR Алексей Коваленко, генеральный директор ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" Алина Сыч, главный технолог по кормам EPIKUR Ольга Романюк, технолог по производству EPIKUR Мария Ворошик (ул. Рейтарская 8/5А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (093) 973-86-16.

 

Теги: #пресс_центр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:00 29.08.2019
Херсонский нефтеперевалочный комплекс: АРМА должна провести прозрачный и законный конкурс

Херсонский нефтеперевалочный комплекс: АРМА должна провести прозрачный и законный конкурс

07:00 07.08.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Нарушение Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальным банком Украины (НБУ) законов Украины при продаже "РВС банка" Руслану Демчаку"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Нарушение Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальным банком Украины (НБУ) законов Украины при продаже "РВС банка" Руслану Демчаку"

07:00 07.08.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Борьба с фальсификатом – внедрение пилотного проекта по маркировке упаковок лекарств контрольными (идентификационными) знаками"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Борьба с фальсификатом – внедрение пилотного проекта по маркировке упаковок лекарств контрольными (идентификационными) знаками"

07:07 23.07.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "ArcelorMittal Кривой Рог" о радиационных замерах и версии СБУ"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "ArcelorMittal Кривой Рог" о радиационных замерах и версии СБУ"

07:01 17.07.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

07:00 17.07.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" об итогах парламентской избирательной кампании

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" об итогах парламентской избирательной кампании

07:00 11.07.2019
К сведению: О пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Электоральная ситуация в Киевской области на примере избирательного округа №96"

К сведению: О пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Электоральная ситуация в Киевской области на примере избирательного округа №96"

07:00 11.07.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украинские рейдеры с помощью коррумпированных чиновников захватили компанию пяти немецких инвесторов"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украинские рейдеры с помощью коррумпированных чиновников захватили компанию пяти немецких инвесторов"

07:00 08.07.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

07:00 05.07.2019
К сведению: о ПЕРЕНОСЕ анонсированной на 13.00 5 июля пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Срочное обращение кандидатов, духовенства, медиаэкспертов и журналистов к президенту"

К сведению: о ПЕРЕНОСЕ анонсированной на 13.00 5 июля пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Срочное обращение кандидатов, духовенства, медиаэкспертов и журналистов к президенту"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Индия запустила ракету с луноходом

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

ПОСЛЕДНЕЕ

Французский пилот "Формулы-2" Юбер погиб во время гонки в Бельгии

Во Флориде запасаются водой, продуктами и топливом в ожидании урагана "Дориан"

Трансляция пресс-конференции о создании электронного помощника – чат-бота для народных депутатов Верховной Рады Украины нового созыва

Евгений Уткин приглашает президента В.Зеленского на фестиваль Bouquet Kyiv Stage

Трансляция пресс-конференции на тему "Чемпионат Украины по инвестициям: победители, участники и урок"

Китай показал атаку танков при поддержке дронов

Коррупционный скандал в Умани: поможет ли визит Нетаньяху урезонить взяточников

Презентации научной монографии "Теоретические основы расследования умышленных убийств: уголовно-правовые, криминалистические и психологические аспекты. Психологический портрет серийного убийцы"

Результаты ежегодного награждения выдающихся ученых, врачей, общественных и благотворительных деятелей, представителей духовенства знаком отличия за профессионализм и милосердия "Орденом Святого Пантелеймона

Почти 30 человек стали жертвами тайфуна в Китае – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА