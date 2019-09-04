В среду, 4 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" состоится пресс-конференция на тему "Обсуждение петиции о запрете антибиотиков в сельском хозяйстве, инициированной брендом EPIKUR". Участники: управляющий акционер EPIKUR Алексей Коваленко, генеральный директор ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" Алина Сыч, главный технолог по кормам EPIKUR Ольга Романюк, технолог по производству EPIKUR Мария Ворошик (ул. Рейтарская 8/5А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (093) 973-86-16.