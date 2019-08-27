Трансляция пресс-конференции о создании электронного помощника – чат-бота для народных депутатов Верховной Рады Украины нового созыва

Во вторник, 27 августа, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция о создании электронного помощника – чат-бота для народных депутатов Верховной Рады Украины нового созыва. Участники: внештатный советник президента по вопросам диджитализации Михаил Федоров (участие уточняется); народный депутат Украины нового созыва Галина Янченко; председатель IT управления Верховной Рады Украины Алексей Сидоренко; эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего Антон Семенов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Форма для регистрации: https://forms.gle/gPR5UHnz7PeAkL336. Дополнительная информация по тел. (063) 586-02-15.