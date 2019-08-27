Видео

12:00 27.08.2019

Трансляция пресс-конференции о создании электронного помощника – чат-бота для народных депутатов Верховной Рады Украины нового созыва

1 мин читать

Во вторник, 27 августа, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция о создании электронного помощника – чат-бота для народных депутатов Верховной Рады Украины нового созыва. Участники: внештатный советник президента по вопросам диджитализации Михаил Федоров (участие уточняется); народный депутат Украины нового созыва Галина Янченко; председатель IT управления Верховной Рады Украины Алексей Сидоренко; эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего Антон Семенов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Форма для регистрации: https://forms.gle/gPR5UHnz7PeAkL336. Дополнительная информация по тел. (063) 586-02-15.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Индия запустила ракету с луноходом

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

ПОСЛЕДНЕЕ

Евгений Уткин приглашает президента В.Зеленского на фестиваль Bouquet Kyiv Stage

Трансляция пресс-конференции на тему "Чемпионат Украины по инвестициям: победители, участники и урок"

Китай показал атаку танков при поддержке дронов

Коррупционный скандал в Умани: поможет ли визит Нетаньяху урезонить взяточников

Презентации научной монографии "Теоретические основы расследования умышленных убийств: уголовно-правовые, криминалистические и психологические аспекты. Психологический портрет серийного убийцы"

Результаты ежегодного награждения выдающихся ученых, врачей, общественных и благотворительных деятелей, представителей духовенства знаком отличия за профессионализм и милосердия "Орденом Святого Пантелеймона

Почти 30 человек стали жертвами тайфуна в Китае – СМИ

Церемония награждения Знаком отличия за профессионализм и милосердие "Орден Святого Пантелеймона"

Трансляция пресс-конференции на тему "Нарушение Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальным банком Украины (НБУ) законов Украины при продаже "РВС банка" Руслану Демчаку"

Артемий Лебедев уехал из РФ и записал откровенное видеообращение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА