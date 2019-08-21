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15:36 21.08.2019

Китай показал атаку танков при поддержке дронов

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Армия КНР провела широкомасштабные учения в Тибете на границе с Индией, передает CCTV.

Их особенностью стало расположение полигона (на высоте 4 500 метров) и поддержка действий бронетехники роем дронов-камикадзе. На учениях были задействованы новейшие основные боевые танки ZTZ-99A и модернизированные боевые машины пехоты ZBD-04A 76-й армейской группы.

Любопытно, что в качестве мишеней использовали списанные устаревшие танки 50-х годов Тип 59.

Наступление поддерживалось огнем 122-мм самоходных артиллерийских установок PLZ-07, являющихся дальними родственниками еще советских 2С1 "Гвоздика". Разведку целей вел легкий беспилотный летательный аппарат.

В учениях также применялись реактивные системы залпового огня, например, китайское развитие БМ-21 "Град" - гусеничный вариант 122-мм установки PR50, отличающийся от оригинала наличием двух модульных пакетов направляющих.

Теги: #кнр #учения
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