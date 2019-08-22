Трансляция пресс-конференции на тему "Чемпионат Украины по инвестициям: победители, участники и урок

В четверг, 22 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Чемпионат Украины по инвестициям: победители, участники и уроки", где будут обнародованы итоги чемпионата активности и результативности действий местных властей по привлечению инвестиций в регионы. Участники: и.о. главного редактора журнала "Корреспондент" Александр Крамаренко и руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Ольга Захарова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.