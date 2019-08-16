В пятницу 16 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Коррупционный скандал в Умани: поможет ли визит Нетаньяху урезонить взяточников" с участием основателя и главы Ортодоксальной Еврейской Торговой Палаты (Нью-Йорк) Дуви Хоника (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 862-59-97.