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11:11 12.08.2019

Результаты ежегодного награждения выдающихся ученых, врачей, общественных и благотворительных деятелей, представителей духовенства знаком отличия за профессионализм и милосердия "Орденом Святого Пантелеймона

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В понедельник, 12 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Результаты ежегодного награждения выдающихся ученых, врачей, общественных и благотворительных деятелей, представителей духовенства знаком отличия за профессионализм и милосердия "Орденом Святого Пантелеймона". Участники: председатель Почтенного совета знака отличия "Ордена Святого Пантелеймона" Василий Князевич, директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии Василий Лазоришинец, ректор Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика Юрий Вороненко, член Почтенного совета знака отличия "Ордена Святого Пантелеймона" Владимир Огрызко, лауреаты Ордена Святого Пантелеймона в 2019 году (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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