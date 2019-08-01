Трансляция пресс-конференции на тему "Впервые пловец проплывет вдоль всего украинского участка Днепра более 1000 км от границы с Беларусью до Черного моря"

В четверг, 1 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Впервые спортсмен проплывет вдоль всего украинского участка Днепра более 1000 км от границы с Беларусью до Черного моря". Участники: мастер спорта Украины, чемпион всеукраинских стартов Михаил Романишин; заслуженный тренер Украины Карен Абрамов; эксперт национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин, многократный участник международной гонки Ironman Дмитрий Стрижов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.