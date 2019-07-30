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11:25 30.07.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Акции Apple Inc. на "Украинской бирже" - первая ласточка нового класса инструментов долгосрочного сбережения"

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Во вторник, 30 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Акции Apple Inc. на "Украинской бирже" - первая ласточка нового класса инструментов долгосрочного сбережения". Участники: член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко; председатель правления Национального депозитария Украины Миндаугас Бакас; директор по развитию бизнеса "Украинской биржи" Алексей Сухоруков; директор КУА "Ел.Ди.Ассет Менеджмент" Анна Высочанская; глава украинского подразделения европейской инвестиционной компании "EXANTE" Владимир Позний; директор ООО "БТС Брокер" Роман Осипов. К участию в обсуждении приглашаются журналисты, институциональные (КУА, КИФ, НПФ) и частные инвесторы (ул.Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 452-53-11 (Роман Осипов, директор "БТС Брокер").

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