Трансляция пресс-конференции на тему "Харьковского лесника, который разоблачил лесную мафию перед Зеленским, увольняют"

Во вторник, 30 июля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Харьковского лесника, который разоблачил лесную мафию перед Зеленским, увольняют". Участники: директор ГП "Октябрьский лесхоз" Руслан Чагаровский, адвокат Юрий Аксёнов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.