Трансляция пресс-конференции на тему "Экстрадиционные запросы авторитарных режимов РФ и Центральной Азии как инструмент репрессий собственных граждан на территории Украины"

В среду, 24 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Экстрадиционные запросы авторитарных режимов РФ и Центральной Азии как инструмент репрессий собственных граждан на территории Украины". Участники: от ОО "Правозащитное движение Крыма" - Дамир Минадиров; адвокат, управляющий партнёр адвокатского объединения "Прайм Юрис" Андрей Лещенко; политэммигрант, в отношении которого проводится экстрадиционная проверка по запросу РФ Минкаев Динар; политэммигрант, в отношении которого проводится экстрадиционная проверка по запросу Узбекистана Бахадиров Едгорбек (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.