Пресс-конференция на тему: "ArcelorMittal Кривой Рог" о радиационных замерах и версии СБУ"

Во вторник, 23 июля, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему: "ArcelorMittal Кривой Рог" о радиационных замерах и версии СБУ". Участники: исполняющий обязанности генерального директора ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" Александр Иванов и главный юрисконсульт Артем Филипьев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (067) 639-84-95.