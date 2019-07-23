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15:30 23.07.2019

Пресс-конференция на тему: "ArcelorMittal Кривой Рог" о радиационных замерах и версии СБУ"

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Во вторник, 23 июля, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему: "ArcelorMittal Кривой Рог" о радиационных замерах и версии СБУ". Участники: исполняющий обязанности генерального директора ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" Александр Иванов и главный юрисконсульт Артем Филипьев (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (067) 639-84-95.

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