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12:22 22.07.2019

Индия запустила ракету с луноходом

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Индия запустила на Луну межпланетную станцию «Чандраян-2». Ракета-носитель стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Индии в 14:43 по местному времени (в 11:13 по Киеву).

«Чандраян-2» преодолеет 384 тысячи километров и достигнет Луны более чем через пять недель. Ракета доставит на Луну космический аппарат, состоящий из трех частей: орбитальной станции, спускаемого аппарата и 27-килограммового шестиколесного ровера с приборами для анализа почвы. Миссия оценивается в $150 миллионов. Аппарат впервые совершит посадку на малоизученном южном полюсе Луны.

В ISRO рассчитывают, что посадка произойдет 6 или 7 сентября. Как указывает The New York Times, это станет самым сложным этапом миссии — в апреле при похожей операции разбился первый лунный аппарат Израиля.

В рамках миссии на Луне будут искать воду и минералы, а также исследовать толчки под поверхностью. Орбитальный аппарат в течение года будет фотографировать поверхность Луны и анализировать ее тонкую атмосферу. Луноход на солнечных батареях, как ожидается, за 14 дней преодолеет до полукилометра и отправит на Землю полученные данные и изображения.

Изначально Индия рассчитывала, что запустит «Чандраян-2» к Луне в 2013 году, причем вместе с Россией. Но из-за провала российской миссии «Фобос-Грунт» власти Индии решили осуществить миссию самостоятельно. В 2008 году Индия уже направляла к Луне космический зонд в рамках своей первой лунной миссии «Чандраян-1», но тогда космический аппарат не садился на поверхность.

Теги: #луна #космос #индия
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