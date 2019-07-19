Трансляция пресс-конференции на тему "Пари" на реконструкцию Центрального моста в Днепре: отставка Филатова или безопасность днепрян?"

В пятницу, 19 июля, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Пари" на реконструкцию Центрального моста в Днепре: отставка Филатова или безопасность днепрян?". Участники: заместитель председателя общественной организации "Рух Вільна Доля", общественный деятель Денис Розов; член общественной организации "Рух Вільна Доля", член Общественного совета при Днепровском городском совете Вадим Мирошник; председатель общественной организации "Неправительственная медийно-адвокационная группа" Иван Красиков (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.