Пресс-конференция на тему "Кто такие Юрий Нестерчук, Николай Бабенко и Наталья Бигари и зачем они идут в народные депутаты?"

В четверг, 18 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Кто такие Юрий Нестерчук, Николай Бабенко и Наталья Бигари и зачем они идут в народные депутаты?" с участием главы ОО "Не мовчи" Ореста Гаранджи, который расскажет о бизнес-интересах указанных кандидатов в нардепы по 90 округу Киевской области (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.