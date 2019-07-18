В четверг, 18 июля, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция политической партии "Всеукраинское объединение "Факел" о молодой политической силе и презентация команды, о программе политической партии и о первых шагах парламенте, о результатах проекта "Депутатом стать просто" и о туре по городам Украины. Участники: председатель политической партии "Всеукраинское объединение "Факел" Татьяна Однорог, заместитель председателя политической партии "ВО "Факел" Александр Крамар, заместитель председателя политической партии "ВО "Факел" Александр Гончаров, кандидат в народные депутаты Украины от политической партии "ВО "Факел" Ольга Евчук, кандидат в народные депутаты Украины от политической партии "ВО "Факел" Евгений Паруш (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.