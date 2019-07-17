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12:00 17.07.2019

Об итогах парламентской избирательной кампании

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В среду, 17 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция об итогах парламентской избирательной кампании: аналитики и политологи расскажут, какой будет конфигурация будущего парламента и сохранит ли Украине курс на ЕС, будет оценен фактор влияния США, ЕС и России на формирование правительства и будущего главы правительства. Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, эксперты аналитического центра KyivStratPro Тарас Семенюк и Андрей Бузаров, политтехнолог Петр Охотин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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