О черном PR против кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" Михаила Подоляка

Во вторник, 16 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "О черном PR против кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" Михаила Подоляка". Участники: кандидат в народные депутаты от ВО "Свобода" Михаил Подоляк, заместитель председателя Киевской городской организации ВО "Свобода" Александр Солонько и пресс-секретарь организации Ярослав Голобородько (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.