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Пресс-конференция на тему "План реформ Смешко в секторе национальной безопасности и обороны"

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Во вторник, 16 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему: "План реформ Смешко в секторе национальной безопасности и обороны". Участники: лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко; экс-начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, уполномоченный Верховной Рады по контролю деятельности Министерства обороны, генерал-полковник Владимир Замана; член политсовета и председатель секретариата партии "Сила и Честь", экс-первый заместитель начальника Главного управления Службы безопасности Украины, бывший глава Государственной службы по контролю за наркотиками, бывший представитель Украины в Международном комитете по контролю за наркотиками, ученый, профессор, доктор юридических наук генерал-лейтенант Владимир Тимошенко; генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, экс-первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Андрей Таран; ученый-медик, общественный деятель, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины (2008), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2018) Всеволод Стеблюк; главный консультант отдела развития политической системы Национального института стратегических исследований Сергей Дремов (ул. Рейтарская 8/5А). Аккредитация журналистов по телефону: (063) 574-30-74.

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