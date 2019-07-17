Трансляция пресс-конференции на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

В среду, 17 июля, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" по результатам всеукраинского опроса населения (опрошено 3019 респондентов), проведенного с 3 по 10 июля 2019 года. Участники: директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, директор по развитию Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Владимир Барабаш (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.