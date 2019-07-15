Трансляция пресс-конференции на тему "Электоральная ситуация в Кировоградской области на примере избирательного округа №103"

В понедельник, 15 июля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Электоральная ситуация в Кировоградской области на примере избирательного округа №103". Социологическая компания "Инмарк" представляет результаты всеукраинского опроса относительно предвыборных предпочтений граждан, проведенного с 4 по 10 июля 2019 года. Участники: руководитель ООО "Инмарк" - информация и маркетинг", социолог Константин Корж; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический деятель и аналитик, поэт Владимир Цыбулько (ул. Рейтарская, 8/5-А).