В пятницу, 12 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Предыдущее руководство государства ограбило украинцев через масштабные финансовые махинации в НКРЭКУ". Участники: лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко; экс-заместитель министра по ЖКХ Ольга Романюк; экс-первый заместитель главы Службы безопасности Украины - руководитель Антитеррористического центра при СБУ, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко; главный консультант отдела развития политической системы Национального института стратегических исследований Сергей Дрёмов (ул. Рейтарская 8/5А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (063) 574-30-74.