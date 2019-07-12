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12:00 12.07.2019

Предыдущее руководство государства ограбило украинцев через масштабные финансовые махинации в НКРЭКУ

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В пятницу, 12 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Предыдущее руководство государства ограбило украинцев через масштабные финансовые махинации в НКРЭКУ". Участники: лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко; экс-заместитель министра по ЖКХ Ольга Романюк; экс-первый заместитель главы Службы безопасности Украины - руководитель Антитеррористического центра при СБУ, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко; главный консультант отдела развития политической системы Национального института стратегических исследований Сергей Дрёмов (ул. Рейтарская 8/5А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (063) 574-30-74.

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