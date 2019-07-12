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10:00 12.07.2019

Электронная товарно-транспортная накладная: как новый приказ Министерства инфраструктуры изменит рынок

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В пятницу, 12 июля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Электронная товарно-транспортная накладная: как новый приказ Министерства инфраструктуры изменит рынок". Участники: генеральный директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Украины Сафаров Фарид Камил оглы, совладелец Delivery Group Андрей Ивасив, глава Комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов, руководитель сервиса обмена электронными документами "Вчасно" Оксана Ферчук, и.о. руководителя сектора "Транспорт" Офиса эффективного регулирования (BRDO) Владислав Притоманов (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (098) 562-54-97, v.dubovskaya@vchasno.ua.

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