Об электоральной ситуации в Киевской области на примере избирательного округа №96"

В четверг, 11 июля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Электоральная ситуация в Киевской области на примере избирательного округа №96". Социологическая компания "Инмарк" представляет результаты всеукраинского опроса относительно предвыборных предпочтений граждан, проведенного с 1 по 7 июля 2019 года. Участники: руководитель ООО "Инмарк" - информация и маркетинг", социолог Константин Корж; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический деятель и аналитик, поэт Владимир Цыбулько; политтехнолог, политический консультант Петр Охотин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.