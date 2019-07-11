Трансляция пресс-конференции на тему "Украинские рейдеры с помощью коррумпированных чиновников захватили компанию пяти немецких инвесторов"

В четверг, 11 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Украинские рейдеры с помощью коррумпированных чиновников захватили компанию пяти немецких инвесторов". Участники: немецкий инвестор Бертольд Карл Алоис Вильд; представитель Посольства Федеративной Республики Германия в Украине Герман Интеманн; адвокат, управляющий партнер Юридической группы EUCON Ярослав Романчук; адвокат, партер Юридической группы EUCON Евгений Петренко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (044)238-09-44, events@eucon.ua.