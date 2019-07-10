Трансляция пресс-конференции на тему "Как государство вызвало кризис в алкогольной отрасли. Под угрозой тысячи рабочих мест"

В среду, 10 июля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как государство вызвало кризис в алкогольной отрасли. Под угрозой тысячи рабочих мест". Участники: генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, директор ООО "ЛВН Лимитед" (ТМ "Nemiroff") Юрий Сорочинский, генеральный директор Ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк, директор департамента управления производством Bayadera Group Николай Бабич, представитель Федерации работодателей алкогольной отрасли, член Ассоциации легальных производителей алкоголя Вита Пономарева; представители компаний "Златогор", "Львовский ликеро-водочный завод", холдинга Global Spirits и другие участники рынка. Также к участию приглашены представители ДФС и ГП "Укрспирт" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (044) 251-70-48, (050) 725-20-97 и по электронной почте press@fru.org.ua.