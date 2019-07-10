Трансляция пресс-конференции на тему "Позиция Всеукраинской аграрной рады об исключении заместителя председателя ассоциации Михаила Соколова из списка кандидатов партии "Слуга народа"

В среду, 10 июля, в 15.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Позиция Всеукраинской аграрной рады об исключении заместителя председателя ассоциации Михаила Соколова из списка кандидатов партии "Слуга народа". Участники: председатель ОС "Всеукраинская аграрная рада" Андрей Дикун, заместитель председателя ОС "Всеукраинская аграрная рада" Михаил Соколов и собственник группы компаний "ТАК" Руслан Голуб (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (096) 211-16-90, press@uacouncil.org.