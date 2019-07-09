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13:27 09.07.2019

Трансляция пресс-конференции "Стратегия ЕС для Дунайского региона"

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Во вторник, 9 июля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Подписание меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией объединенных территориальных общин и Ассоциацией украинских регионов "Стратегия ЕС для Дунайского региона". Участники: председатель Одесского регионального отделения Ассоциации ОТГ, председатель Великомихайловской ОТГ Татьяна Жарская;  представитель Ивано-Франковской области, председатель Печенижинской ОТГ) Игорь Довирак; председатель Черновицкого регионального отделения Ассоциации ОТГ, председатель Великокучуровской ОТГ Василий Тодеренчук; председатель Закарпатского регионального отделения Ассоциации ОТГ, председатель Полянской ОТГ Иван Дрогобецкий; исполнительный директор Ассоциации ОТГ Валентина Полтавец; председатель Ассоциации "Стратегия ЕС для Дунайского региона" Юрий Маслов (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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