Трансляция пресс-конференции "Стратегия ЕС для Дунайского региона"

Во вторник, 9 июля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Подписание меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией объединенных территориальных общин и Ассоциацией украинских регионов "Стратегия ЕС для Дунайского региона". Участники: председатель Одесского регионального отделения Ассоциации ОТГ, председатель Великомихайловской ОТГ Татьяна Жарская; представитель Ивано-Франковской области, председатель Печенижинской ОТГ) Игорь Довирак; председатель Черновицкого регионального отделения Ассоциации ОТГ, председатель Великокучуровской ОТГ Василий Тодеренчук; председатель Закарпатского регионального отделения Ассоциации ОТГ, председатель Полянской ОТГ Иван Дрогобецкий; исполнительный директор Ассоциации ОТГ Валентина Полтавец; председатель Ассоциации "Стратегия ЕС для Дунайского региона" Юрий Маслов (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.