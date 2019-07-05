Видео

12:00 05.07.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Срочное обращение кандидатов, духовенства, медиаэкспертов и журналистов к президенту"

1 мин читать

В пятницу, 5 июля, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Срочное обращение кандидатов, духовенства, медиаэкспертов и журналистов к президенту". Участники: Митрополит Александр Драбинко, самый молодой директор школы в Украине Дмитрий Ламза, кандидат по округу 209 Алла Ковтун, кандидат по округу 158 Алексей Оскер, организатор - главный редактор ИА "FOTNEWS" Денис Маганов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

МВД Украины получило доступ к видео провокации -тарана российского пограничного корабля - Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Трансляция пресс-конференции на тему "Как сделать украинскую культуру экономически привлекательной"

Трансляция пресс-конференции на тему "Что останется от политической системы Украины после экстремальных выборов следующего парламента? Имеем дело с аварийной ситуацией или полным разрушением?"

Презентация обновленного сайта всеукраинской общественной организации "Социологическая ассоциация Украины"

На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан, погиб один турист

Трансляция пресс-конференция по поводу регистрации "Движения Солидарности "Разам" в Украине и о ситуации в Беларуси

Трансляция пресс-конференции на тему "Кризисная ситуация в газораспределительный отрасли"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" по поводу возможных рейдерских действий в отношении урожая датской компании "ДФУ Агро"

Трансляция пресс-конференции на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

Трансляция пресс-конференции на тему "Дело Гречковского на полмиллиона саботируется правоохранительными органами"

Трансляция пресс-конференции на тему "Чрезвычайное положение в Гостомеле: последствия семейного бизнеса семьи Прилипко"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА