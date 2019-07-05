Трансляция пресс-конференции на тему "Срочное обращение кандидатов, духовенства, медиаэкспертов и журналистов к президенту"

В пятницу, 5 июля, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Срочное обращение кандидатов, духовенства, медиаэкспертов и журналистов к президенту". Участники: Митрополит Александр Драбинко, самый молодой директор школы в Украине Дмитрий Ламза, кандидат по округу 209 Алла Ковтун, кандидат по округу 158 Алексей Оскер, организатор - главный редактор ИА "FOTNEWS" Денис Маганов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.