В четверг, 4 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация обновленного сайта всеукраинской общественной организации "Социологическая ассоциация Украины". Будут представлены результаты последних электоральных исследований, а также актуальные вопросы социологического анализа современного украинского социума. Участники: президент Социологической ассоциации Украины Виль Бакиров; доктор философских наук, профессор, заведующий отделом методологии и методов социологии, заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Украины, член-корреспондент НАН Украины Евгений Головаха; доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой социологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Людмила Сокурянская; директор Социологической группы "Рейтинг". Алексей Антипович; кандидат социологических наук, заведующая отделом мониторинговых исследований социально-экономических трансформаций ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины", председатель правления ОО "Украинский институт социальных исследований им.А.Яременко", председатель правления ОО "Центр" Социальный мониторинг ", главный редактор научного журнала "Украинский социум" Ольга Балакирева; доктор философских наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", генеральный директор Киевского международного института социологии. Владимир Паниотто; доктор социологических наук, профессор, генеральный директор компании TNS UKRAINE. Николай Чурилов; кандидату социологических наук, заместитель директора Украинского центра экономических и политических исследований им.А.Разумкова Михаил Мищенко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.