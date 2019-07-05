Трансляция пресс-конференции на тему "Как сделать украинскую культуру экономически привлекательной"

В пятницу, 5 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как сделать украинскую культуру экономически привлекательной". Участники: председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; руководитель экспертной группы анализа политики директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства культуры Украины Василий Башко; менеджер инициатив в сфере культуры МФ "Відродження" Радослава Чекмышева; украинский писатель; Андрей Курков; продюсер, редактор, председатель комиссии НСКУ предложений к законодательным инициативам, член наблюдательного совета ВОО "Синема", эксперт группы "Культура" РПР Сергей Галетий (ул. Рейтарская, 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.