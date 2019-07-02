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16:00 02.07.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Кризисная ситуация в газораспределительный отрасли"

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Во вторник, 2 июля, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется на тему "Кризисная ситуация в газораспределительный отрасли. Почему НКРЭКУ искусственно затягивает пересмотр тарифа для операторов ГРО?". Участники: председатель Профсоюза газовых хозяйств Украины Сергей Копаничук и представители Профсоюзной организации и работников газораспределительных компаний (ул. Рейтарская 8/5А). Аккредитация журналистов по тел. (097) 900-92-09.

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