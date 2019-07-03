Трансляция пресс-конференция по поводу регистрации "Движения Солидарности "Разам" в Украине и о ситуации в Беларуси

В среду, 3 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу регистрации "Движения Солидарности "Разам" в Украине, о ситуации в Беларуси и предложениях по белорусско-украинскому сотрудничеству, в том числе - об акциях "Движения Солидарности "Разам" в Украине в 2019 году, об актуальности Балто-Черноморской оси как одного из возможных вариантов реализации идеи Триморья, о гибридной войне РФ против Беларуси. Участники: сопредседатель "Движения Солидарности "Разам" Елена Толстая, заместитель председателя "Движения Солидарности "Разам" Таисия Кабанчук, члены Сейма "Движения Солидарности "Разам": член Совета Белорусского национального конгресса Вячеслав Сивчик и эксперт по вопросам гибридной войны РФ против Беларуси Игорь Ляльков; модератор - координатор "Движения Солидарности "Разам"по г. Минске Яна Чернявская (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.