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12:00 02.07.2019

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" по поводу возможных рейдерских действий в отношении урожая датской компании "ДФУ Агро"

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Во вторник, 2 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу возможных рейдерских действий в отношении урожая датской компании "ДФУ Агро" (дочерней компании ООО "Дан-Фарм Украина"). Участники: директор ООО "ГФУ Агро" Вадим Шестаков, директор департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины Владислав Власюк, заместитель главы Житомирской областной администрации Алексей Ясюнецький, директор агентства регионального развития Житомирской области Артем Сачук, адвокат Андрей Гук, представитель Инвестиционного фонда для развивающихся стран (IFU), государственного фонда Дании, являющейся акционером ООО "ГФУ Агро" Алексей Пархомчук (ул.Рейтарская 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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