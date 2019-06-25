Трансляция пресс-конференции на тему "Нефтегазовая ассоциация Украины призывает не допустить полного погружения нефтегазового рынка в тень"

Во вторник, 25 июня, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Нефтегазовая ассоциация Украины призывает не допустить полного погружения нефтегазового рынка в тень". Участники: президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова; директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн; генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев; начальник управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 418-18-03.