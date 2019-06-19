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11:26 19.06.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Предотвращение попытки рейдерского захвата ООО "Мало-Кохновский карьер"

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В среду, 19 июня, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Предотвращение попытки рейдерского захвата ООО "Мало-Кохновский карьер". Участники: член правления ООО "ИС Industries Holdings", учредитель ООО "Мало-Кохновский карьер" (Латвия) Владимир Чжоу; акционер ООО "ИС Industries Holdings" (США) Чарлз Вильям Ларсон; директор ООО "Мало-Кохновский карьер" Сергей Самойленко; Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 737-68-47.

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