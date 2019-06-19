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10:00 19.06.2019

Трансляция брифинга на тему "Похищение человека и беспредел фискальных органов Днепропетровской и Николаевской областей"

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В среду, 19 июня, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется брифинг на тему "Похищение человека и беспредел фискальных органов Днепропетровской и Николаевской областей". Участники: собственник компании-импортера "Софт Оил" Дмитрий Олейник; адвокат компании "Софт Оил" Вячеслав Тиховлис; адвокат семьи Кирилла Суворова Егор Латайко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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